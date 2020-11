Gallinari ha 200 milioni di dollari di scuse per dimenticarsi l'Anello della Nba

A trentadue anni il cestista ha firmato con Atlanta un contratto che lo rende lo sportivo italiano più pagato. Le possibilità di giocare per vincere con gli Hawks sono poche

Marco Belinelli tra qualche anno potrà far vedere ai suoi nipotini l’anello dei campioni Nba e il trofeo conquistato vincendo la gara del tiro da tre punti all’All Stars Game. Danilo Gallinari potrà mostrare ai nipotini le coppe dei campioni e gli scudetti vinti da papà Vittorio e la bella medaglia di bronzo conquistata con l’Under 18 agli europei del 2005. Il miglior giocatore italiano dell’era moderna del basket ha appena firmato un nuovo contratto triennale con Atlanta che con 61,5 milioni di dollari, lo farà diventare il campione italiano più pagato dei prossimi anni. Scegliendo gli Hawks, una squadra giovane e un po’ acerba, la penultima nella Eastern Conference nell’ultima stagione, ha probabilmente detto addio al sogno di diventare campione Nba come Marco Belinelli ha fatto con San Antonio o Sergio Scariolo (in panchina) con i Raptors. Ha preferito un contratto sontuoso alla gloria sportiva che magari riuscirà a centrare guidando la nazionale azzurra ai Giochi o più avanti negli anni tornando da re e ricco pensionato a giocare con l’Olimpia Milano.

