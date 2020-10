Come si allena un calciatore positivo al virus

Il mondo del calcio affronta la gestione di chi ha contratto il coronavirus ma resta asintomatico. Come mantenere la condizione atletica e l'importanza della dieta per non perdere massa muscolare

Molti calciatori hanno già trascorso alcuni giorni in quarantena a causa della positività al Covid-19, molti altri lo stanno facendo ora e (purtroppo) altri lo faranno in futuro. Il mondo del calcio si trova quindi a dover affrontare una situazione particolare, parlo della gestione di questi atleti “infortunati”. In verità non possiamo parlare sempre di infortunio, ci sono ragazzi sintomatici e quindi con alcune difficoltà ad allenarsi ma ce ne sono tantissimi (per fortuna) asintomatici e semplicemente positivi al test. Cosa fare?

L’obiettivo è sempre quello di recuperare lo stato di salute, ma è fondamentale anche mantenere il più possibile la condizione atletica. Si passa quindi a soluzioni home made, a routine di allenamento da poter svolgere a casa, a tapis roullant, cyclette, corsette in giardino e sedute in palestra a seconda di come ognuno di questi ragazzi è organizzato a casa sua. Anche lo staff tecnico cerca, se possibile, di non interromper il lavoro e di mantener viva la mente dell’atleta inviandogli filmati di tattica, di movimenti in campo o degli schemi che i compagni stanno provando in quei giorni.

La dieta stessa diventa ancora più importante: l’attività fisica svolta a casa propria resta comunque minore rispetto al classico piano di allenamento e il consumo calorico giornaliero è minore; inoltre si aggiunge la “noia” della quarantena che facilmente favorisce l’aumento del consumo di alimenti. È necessario quindi inserire un programma alimentare dedicato per evitare di ingrassare o di perdere massa muscolare. Tutta questa attenzione è necessaria soprattutto in quei casi fortunati privi di sintomi in cui ciò che impedisce al calciatore di allenarsi è solo il test positivo e, potenzialmente, il giorno successivo al definitivo test negativo il giocatore potrebbe ritornare a giocare una partita di campionato.