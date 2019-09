Sul ring c'è un'altra vita

“No, lì non ci arrivo, prendete un altro taxi, quello dopo di me”. In quel momento ho pensato due cose. La prima: ma perché al sud danno ancora il voi? La seconda, più ovvia per un insicuro cronico come me: in vita mia non ne ho azzeccata mezza. “Eccoci qui, dove siamo?” ripeteva a mo’ di mantra il mitico Henry Harrison in “The Extra Man”, squisito romanzo di formazione di Jonathan Ames che in Italia non ha avuto la fortuna...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.