Sessanta minuti di luce in più piacciono solo a pittori e fancazzisti. La beffa dell’ora legale

Date le argomentazioni del tutto arbitrarie di chi promuove l’ora legale, mi lancio allora anche io nell’arena, ma a sostegno dell’ora solare. L’ora legale infatti, con il suo spostamento delle lancette un’ora avanti e in piena notte come un rastrellamento della Gestapo, è da sempre causa di una sonnolenza molesta che ti annebbia per giorni ed è impossibile da smaltire; tuttalpiù, dopo un mese, questa narcolessia incontrollata si trasforma in un rallentamento cognitivo che sfocia nel rimbambimento più totale. Peggio di chi ti chiede “Che fai a Capodanno?”, ci sono quelli che ti domandano “Che ore sono?” durante l’ora legale: il più delle volte si tratta di una domanda trabocchetto. Il tempo è relativo, diceva Einstein (per giustificarsi quando era in ritardo); ma con l’ora legale la relatività si esaspera fino al parossismo dando vita a un fuso orario interiore, un collasso temporale perfettamente esemplificato da coloro che nel riportare l’ora precisano “sono le quattro, ma sarebbero le tre” gettandoti così nell’arbitrarietà temporale e da lì a un passo dallo smarrimento del sé.

Qualora tutto ciò non fosse sufficientemente probatorio per trascinare alla sbarra i legalizzatori dell’ora, ci sono anche le evidenze scientifiche che dimostrano quanto l’ora legale aumenti il rischio di infarto o ictus – si salva solo chi non ha il senso del ritmo circadiano, cioè nottambuli, mattinieri o fancazzisti. Per non parlare di coloro, bambini o anziani, che scambiano il giorno per la notte; e a cui l’orologio per circa sei mesi sembra dare ragione. L’allungamento delle giornate che si acquista con l’ora legale è una beffa: salvo uno non sia un pittore impressionista dedito ai tramonti o ai paesaggi en plein air, un’ora di luce solare in più sono solo sessanta minuti ulteriori di rischio insolazione. Ma chi le vuole delle giornate più lunghe? Semmai più corte, non ne possiamo più di queste giornate infinite, senza tregua! E il risparmio energetico – ammesso che ci sia, con i condizionatori sempre accesi – è annullato dai rincari. Non serve essere dei proibizionisti per schierarsi contro la legalizzazione dell’ora; e al grido di “Se non ora, solare!” scagliate la vostra sveglia contro il muro quando suonerà alle sette, mentre in realtà saranno le sei.