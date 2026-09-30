Da Crosetto a Mancini, il nostro problema è sempre la difesa: Calafiori impari a sparare

Secondo il quotidiano El Mundo, i servizi segreti russi starebbero pianificando attacchi droni contro Italia, Francia e Spagna – purché se magna, secondo il detto. Perché proprio noi tre? Perché abbiamo elezioni a breve – come se non bastassero i candidati, a destabilizzarci. Ironia a parte, la notizia è di quelle che fanno venire i brividi: già l’Italia non ha una difesa militare aggiornata né per mare né per terra (non che in passato fosse tanto diverso: ricordiamoci sempre che l’ultima guerra mondiale l’abbiamo persa); figuriamoci se disponiamo di scudi e sistemi anti-drone. Per altro l’unico in Italia che sa usare bene il drone è Alberto Angela, con quelle magnifiche riprese dall’alto di Pompei o Versailles; ma qui non si tratta di filmare i russi mentre ci bombardano, ma di difenderci – semmai potremmo affidare ad Angela la video-sorveglianza dei nostri confini nazionali, con un lunghissimo piano sequenza su tutto il nostro spazio aereo. In Italia si dibatte di legittima difesa nel caso in cui i ladri ti entrino in casa; mentre se il tuo paese viene attaccato da un esercito invasore l’unica strategia che abbiamo è la bandiera bianca – che altro non è che la pochette di Giuseppe Conte, sventolata. In caso di attacchi russi, l’Italia è messa talmente male che dobbiamo sperare che l’Ucraina vari un pacchetto di aiuti militari al nostro paese. (Chissà se anche loro hanno però un Dzuseppe Konte che dice “no alle armi all’Italia e alla furia bellicista, gli italiani trattino con Putin e gli lascino Veneto e Lombardia. Noi siamo per la pace, nel senso che vogliamo esserci lasciati, in pace”).