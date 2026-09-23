Cara ragazza inaffidabile, consolerò io il tuo cuore spezzato dal figlio di Tajani

Puoi vestirti come ti pare, tanto qualunque cosa indossi è solo un inutile orpello che spero vorrai toglierti al più presto. Quello che contesto al ministro Tajani non è tanto l’idea di donna da sposare, quanto l’idea di matrimonio, che sottintende un amore triste, addomesticato più che domestico, dove è solo l’uomo che sceglie e non c’è traccia del desiderio femminile: secondo il ministro la donna è passiva, presa o scartata, e questa cosa fa infuriare me maschio più di voi femmine, perché anche io voglio essere desiderato, scelto a mia volta – e nel mio caso giudicatemi pure dall’orlo dei pantaloni, me lo faccio prendere dal sarto a ogni nuovo paio affinché sia sempre perfetto. Possiamo dare la colpa al patriarcato, ma la verità è che l’idea che il ministro Tajani ha del matrimonio non è poi così diversa da quella che le persone che si considerano più evolute hanno delle relazioni: è cioè come un lavoro, un investimento, un progetto. Insomma, una roba noiosissima: come se l’amore fosse una start-up o, peggio, un piano d’accumulo per un fondo pensione. “Ti ho sposato per allegria”, recita il titolo di una celebre commedia di Natalia Ginzburg; e del resto non vedo altre ragioni per sposarsi, se non appunto per la gioia di vivere in due. E allora sposatevela voi la ragazza “seria, credibile, che sarà una brava madre di famiglia” e che “ti garantisce la stabilità della casa” manco fosse un piano antisismico; io scelgo quella con le cosce di fuori, ma soprattutto spero che sia lei a scegliere me. Ragazza inaffidabile, chiamami: consolerò io il tuo cuore spezzato dal figlio di Tajani, che ti ha lasciata per sposare quella gonnona inchiavabile.