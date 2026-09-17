Sydney Sweeney mostra le tette ed è scandalo. Ma il problema non era negli occhi di chi guarda?

Cosa spinge persone che da anni ci spiegano che una donna deve potersi vestire come vuole, e che il problema è negli occhi di chi guarda, a dare della troia svilente a una che fa così guadagnandoci pure sopra dei soldi? Passano le giornate a spiegarci che lo sport femminile è grande, davvero una pubblicità per scommettitori lo denigrerebbe? Sul serio la Sweeney vestita con pantaloni lunghi, maglietta a righe e cappellino al centro di un diamante di gioco avrebbe dato più dignità al baseball femminile? Quella pubblicità c’entra con lo sport femminile tanto quanto io con la birra analcolica: gioca sul fatto che il maschio basic di solito è arrapato e scommette. Avrei capito una protesta contro la promozione del gioco d’azzardo, che fa più male alla salute di Sydney (lei al massimo fa perdere qualche diottria), ma niente. Capisco la frustrazione di chi vede che nonostante gli sforzi degli ultimi anni la cara vecchia figa tira ancora, ma lo storytelling sulla resilienza delle donne che hanno successo nello sport in risposta a una pubblicità rivolta agli scommettitori no, vi prego. Just sports, just boobs.