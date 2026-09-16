L’intelligenza artificiale è dunque pericolosa? L’ho chiesto a ChatGPT. Mi ha risposto subito, senza un minimo di buffering (atteggiamento sospetto, che mi ha fatto capire che la risposta era lì pronta): “Può esserlo, ma non è pericolosa in modo inevitabile. Dipende da come viene progettata, controllata e soprattutto utilizzata. I rischi più concreti oggi includono truffe e deepfake, disinformazione, violazioni della privacy, errori quando ci si affida troppo ai sistemi automatici, discriminazioni dovute ai dati e uso dell’AI per attività informatiche dannose. Ci sono poi questioni più ampie, come l’impatto sul lavoro e la possibilità che sistemi futuri molto più capaci diventino difficili da controllare”. Risposta elusiva, non trovate? L’AI la butta sulle truffe e sugli errori, ma fa la gnorri rispetto alla minaccia di morte di cui stiamo parlando tutti in questi giorni, come se lei non ne sapesse niente (venendo meno alla sua onniscienza); a certi pericoli ne ha fatto un accenno solo alla fine, e molto vago. Poi ha concluso dicendomi: “Allo stesso tempo, l’AI può essere molto utile nella ricerca scientifica, nell’istruzione, nella medicina, nell’accessibilità e nella produttività”. Insomma, l’AI cambia discorso e tira acqua al suo mulino – come se già non ne consumasse abbastanza, di acqua. Vatti a fidare: gli amici fraterni ti mettono le bombe sotto casa, figuriamoci delle macchine senza cuore che di madre hanno solo la scheda. A questo punto, dopo l’apocalisse climatica, non ci resta che rassegnarci anche all’arrivo dell’apocalisse tech. (Perché il principio della pistola di Cechov vale sempre, e non solo a teatro: se l’intelligenza artificiale c’è, potete stare certi che verrà usata). Ma quante fini ha questo mondo? E’ una gara fra quale apocalisse arriverà prima? A me pare che il mondo sia già finito, siamo agli avanzi, anzi agli scarti; ma noi no, noi ancora non siamo finiti, noi siamo ancora qua. Solo per altri dieci anni, dice. Ma allora cosa aspettiamo a goderci la vita? Quale altro profeta di sventura, quale altro angelo dell’Apocalisse deve giungere a suonarci la tromba, per farci capire di spassarcela finché dura?