Snobismo fiscale: i milionari inglesi che vogliono pagare più tasse

Contrariamente all’italico “Pago, pretendo!”, questi inglesi dicono “Pretendiamo di pagare”, con nonchalance, un pizzico di vanità e la malcelata seccatura di doverlo anche chiedere. Mica come quei ricchi tremebondi solo a sentir pronunciare la parola “patrimoniale”, o che si prendono la residenza in qualche remoto posto orrendo sul planisfero solo perché paradiso fiscale; che io mi chiedo sempre se questi sono ricchi veramente oppure no, voglio dire se sei veramente ricco i soldi per pagare ce li hai, perché comportarsi da pezzenti? Invece questi milionari inglesi arrivano, chiedono “quant’è”, e umiliati – nonché vagamente risentiti – dal conto troppo basso (quasi un insulto alla loro capacità di spesa) dicono: “Ma per chi ci avete presi? Fateci un prezzo adeguato, noi vogliamo pagare di più!”. Altro che patriottismo: questo è il caro, vecchio e sano snobismo di chi se lo può (e se lo deve) permettere; quasi un dandismo fiscale, una sprezzatura tributaria. In effetti oggi il vero status symbol della ricchezza non è più la macchina di lusso, la servitù che versa vini pregiati in calici di cristallo con le bordature d’oro, la villa con piscina ed eliporto privato; bensì la dichiarazione dei redditi che attesta che tu di soldi ne hai talmente tanti che ci paghi anche le tasse – e sei così ricco da rimanere tale anche dopo averle pagate. Lo stato non faccia l’orgoglioso, e accetti la mancia da questi milionari che rivendicano con orgoglio il loro potere d’acquisto. In un mondo dove i ricchi sono pochi e per lo più burini e teppisti, sentire che in Inghilterra ne esistono ancora ben centoventi dotati non solo di cospicui patrimoni ma anche della classe necessaria per spenderli dà conforto e speranza. La sinistra riparta dai milionari!