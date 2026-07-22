Pena commutata, si invii Roggero in Ucraina, dove serve la libertà totale di difesa

Io un’idea ce l’avrei: commutiamo la pena all’assassino Roggero da quattordici anni e nove mesi di reclusione ad altrettanti ma di lavori socialmente utili. Sì perché c’è un settore dove l’ex gioielliere sarebbe utilissimo, ed è proprio quello che lui rivendica come di sua pertinenza, cioè la Difesa -in questo caso, si badi, con la D maiuscola. Arruoliamo Roggero nei reparti della Difesa; e poi diamolo in prestito come i giocatori nelle squadre di calcio all’esercito ucraino. Quale miglior caso di legittima difesa infatti di quella ucraina contro l’invasione russa? Se Roggero è un così strenuo paladino del diritto a difendersi, senza se e senza ma, allora vada a combattere per i suoi ideali con il popolo ucraino! Reagire a dei rapinatori is for boys; rispondere al fuoco di Putin is for men. Me lo immagino il signor Roggero, armato come Rambo, mettere prima in fuga l’esercito russo per poi correre dietro ai singoli soldati, sparargli alle spalle, prenderli a calci quando sono ormai a terra, insomma tutto il repertorio di autodifesa del nostro compatriota. Potremmo sfoggiare Roggero anche al prossimo vertice Nato: ok, forse noi italiani non abbiamo aumentato la nostra spesa nel settore militare, ma abbiamo Mario Roggero! Questo signore abbatte anche i droni, spara a tutto ciò che si muove, e ha un’ottima mira. ReArm Roggero! Perché l’Italia ripudia la guerra, ma ama la libertà totale di difesa.