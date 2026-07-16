Il peccato originale. Da lì hanno cominciato a piacerci cose spaventose

Forse da lì cominciarono a piacerci una serie di cose strane, e quando non erano strane, erano patetiche. E fin qui, chi se ne frega, si dirà. Il problema è che sono finite le cose strane, sono diminuite quelle patetiche, e cominciano ad allargarsi di numero le cose da pazzi, quelle che fanno paura. Ci piacciono le frittate di albume. Trovo nel banco frigo i cartoni come quelli del latte, e l’etichetta dice che c’è dentro il bianco d’uovo. La gente fissata lo monta col parmigiano e lo mette in padella. Poi se lo mangia. Dicono che è per stare in forma e mantenere i muscoli costruiti in palestra. Pensavo fosse stato toccato il fondo, invece ho trovato nel reparto gelati anche il gelato, all’albume. Ci piacciono certi cracker di crusca al posto del pane che sanno di cartavetro. Ci piace anche quella medicina – semaglutide – in pillole o siringhe che ti fanno venire la nausea e così non mangi, e sei magro, magrissimo. E non devi nemmeno mangiare la frittata di albume.