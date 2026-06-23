Strane domeniche, mitologia anime, carte e supereroi

Nuova settimana, nuovo appuntamento con DECODER, l’atlante condotto da Gianluca De Angelis che vi guida settimana dopo settimana, martedì dopo martedì, nel vastissimo multiverso della cultura pop. Ogni volta, una bella tripletta di video-consigli: tre coordinate, tre porte d’ingresso perfette sia per chi conosce già questi mondi ma ha bisogno di qualche spintarella per essere orientato, ma anche per chi si sente un po’ perso ed escluso da tutte le infinite conversazioni che popolano ogni giorno il mondo del web. Tutto questo sempre tra opere appena uscite, novità sulla cresta dell’onda, veri e propri fenomeni globali che dovete conoscere, ma anche grandi classici e pietre miliari da scoprire (o riscoprire).

Questa settimana, il mondo del fumetto porta in Italia “Domenica” di Olivier Schrauwen, autore straordinario noto ormai per scardinare ogni volta le regole della Nona Arte reinventando, trovando nuovi linguaggi e fornendo al lettore qualcosa di davvero unico nel suo genere. Questa nuova graphic novel, pubblicata in Italia da Coconino Press per la collana “Bricks” curata da Ratigher, ha visto già accaparrarsi molti premi internazionali ed essere stato proclamato milgior graphic novel dell’anno dal New York Times, dal Washington Post e dal The Guardian: un’esperienza di lettura davvero imperdibile e fuori dai canoni.

Dal mondo dell’audiovisivo, vi consigliamo un film anime classico del 1986 che torna eccezionalmente in sala grazie a Nexo Digital. Una storia tratta dal manga omonimo di Yoshikazu Yasuhiko (pubblicato in Italia da J-Pop) e che è un’unione strepitosa della mitologia greca e della raffinata animazione giapponese a mano che si faceva un tempo. Il tutto accompagnato dalla colonna sonora composta da Joe Hisaishi, uno dei più grandi compositori viventi e autore delle musiche dei capolavori di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli. Un film lirico, monumentale ed emozionante, contraddistinto da un grande senso di avventura, tragedia e meraviglia. Un vero evento da guardare sul grande schermo, sia per gli appassionati di anime che per il pubblico cinefilo contemporaneo.

Infine, per il mondo del gioco questa settimana ci soffermiamo su uno dei giochi di carte collezionabili più famosi di sempre, Magic the Gathering, per raccontarvi la sua ultima, attesissima espansione: Marvel Super Heroes. Proprio così: l’infinito universo supereroistico dei fumetti Marvel viene tradotto e contamina il gioco di carte strategico più famoso di sempre, per un crossover attesissimo che presenta artwork originali, carte componibili come collage, e soprattutto modalità di gioco innovative e peculiari che permetteranno all’espansione di far approcciare a dinamiche e strategie completamente originali anche i fan più accaniti. Un bell’esempio di dove la cultura pop si sta dirigendo, tra mondo anche apparentemente molto lontani che riescono a comunicare e a creare qualcosa di davvero nuovo.

La cultura pop non è più soltanto intrattenimento ma è un vero mondo fatto di immaginari, nostalgie, desideri collettivi, Decoder è qui, quindi, per cercare di decodificare il presente attraverso i suoi nuovi miti popolari, componendo appuntamento dopo appuntamento, settimana dopo settimana, una mappa straordinaria che rappresenta più che mai le infinite sfumature del nostro tempo. Appuntamento alla prossima settimana, per un altro tridente di titoli da non perdere.



