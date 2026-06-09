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Al Teatro dell'opera di Roma va in scena il seminario con Daria Perrotta

Chi c'era insieme alla ragioniera dello stato?

9 GIU 26
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Foto Ansa

Teatro dell’opera di Roma. Ieri, 8 giugno. In scena va Daria Perrotta. Seminario a porte chiuse dedicato alla Ragioneria di stato. Qualche atleta sul palco. In prima fila Gianni Letta (sempre atletico), Maurizio Leo (niente gessato per una volta), Giancarlo Giorgetti, che ha lodato il lavoro della Ragioneria (regalo della Ragioneria a Giorgetti, una tuta, “anche questo fa parte della programmazione, preziosa, della Ragioneria”, ha detto il ministro). Perrotta, come è giusto che sia, in abiti da regina. “E’ il nostro cigno di stato”, dicono i suoi ammiratori. Perrotta: “Bisogna avere coraggio di sperimentare e costruire deviazioni perfettamente ragionevoli dalle via battute”. “Va pensiero” intonato alla fine, cantano voci bianche.

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