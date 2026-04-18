Meloni a tinte nere. I sillogismi fallaci di Montanari

Se dicessi che i gatti sono animali, e che anche i cani sono animali, dunque i gatti sono cani, pensereste a uno scherzo oppure che ho studiato logica con la bottiglia di whisky in mano. Per farvi un’idea di cosa sono i sillogismi fallaci, leggete l’ultima fatica del meraviglioso rettore dell’università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, La continuità del male. Sottotitolo: Perché la destra italiana è ancora fascista. Esempio: Giorgia Meloni è molto preoccupata per il calo demografico. Per sua parte, Adolf Hitler, nel Mein Kampf, affermava che un popolo ha un “diritto oggettivo” alla sopravvivenza. Conclusione: “per Giorgia Meloni lo stato deve essere il custode della conservazione della razza, del sangue, dell’etnia”. Stiamo attenti, ammonisce Montanari, perché “la continuità nelle idee è la premessa della continuità nelle azioni”. Ecco le prove: da noi i figli degli immigrati non ottengono automaticamente la cittadinanza. E poi ci sono i lager in Albania. Colpa delle “teorie differenzialiste sulla necessità di difendere l’etnia italiana” e del fatto che nella testa della premier ronza la stessa domanda del caporale austriaco: “la razza o l’appartenenza popolare non contano nulla?”. Indovinate la risposta.