Consigli per regali al passo coi tempi: dai libri di Passaggio al Bosco alla cocaina

Dai gioielli della Corona francese rubati al Louvre al perizoma con il pelo pubico. Un'agile lista di doni facili da reperire, senz’altro utili, vari nel gusto, necessariamente contemporanei

Come ogni hanno, arriva il Natale e dobbiamo ancora fare tutti i regali. Niente panico: sono qui per questo. Vi suggerirò regali facili da reperire, senz’altro utili, vari nel gusto, necessariamente contemporanei (mai sia che chi li riceve possa pensare che siano riciclati da qualche Natale passato, come un fantasma di Dickens!). Cominciamo.

Un libro di Passaggio al Bosco

Dopo il successo dello stand a Più Libri Più Liberi, grazie alle proteste che hanno acceso i riflettori su una casa editrice altrimenti sconosciuta ai nazisti stessi, i libri della casa editrice di estrema destra sono sicuramente la proposta editoriale più cool del momento.

Suscitano curiosità, creano dibattito, posizionano, e questo senza neanche leggerli – va da sé. Se volete fare un figurone (sia per la spesa che per la vostra liberalità) regalate un libro di Passaggio al Bosco assieme all’ultimo di Zerocalcare – oppure usate le pagine di uno per incartare l’altro, a seconda delle opinioni della persona a cui lo regalate.

I gioielli della Corona francese rubati al Louvre

Ora che le acque si sono un po’ calmate, si possono facilmente trovare a qualche mercatino – l’altro giorno a Porta Portese io ho preso la Corona dell’Imperatrice Eugenia, sono anche riuscito a tirare un po’ giù il prezzo. In giro c’è ancora il diadema di perle, zaffiri e smeraldi, smembrato in tanti piccoli piercing, anellini e ciondoli: per un regalo di classe ma poco impegnativo.

Cocaina

Sono sei milioni i consumatori in Europa; vuoi che non lo sia anche qualche vostro amico o parente? I prezzi della cocaina sono molto scesi ultimamente, e secondo una recente inchiesta di El Pais è più facile ordinarla di una pizza – oltretutto, con tutti questi intolleranti al glutine, la pizza è diventata un regalo controverso; meglio la droga, che fa sempre contenti tutti. Si va da pochi grammi a un panetto da un chilo e mezzo, a seconda di quanto si vuole spendere. Nel periodo natalizio la cocaina si mimetizza bene con lo zucchero a velo per il pandoro, quindi si trasporta con facilità e se si confonde porta solo allegria. Se la comprate artigianale ci fate un figurone.

Un pacco di pasta

Ora che l’Unesco ha decretato la cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità, regalare spaghetti o rigatoni o penne rigate non fa più cafone.

Repubblica e La Stampa

Non gli ultimi numeri in edicola, proprio la proprietà dei due giornali.

Il perizoma con il pelo pubico

E’ l’ultima trovata di Kim Kardashian, nonché l’ultimo grido in fatto di lingerie. Bell’idea regalo non solo per le signore: utile anche per gli uomini calvi, che possono indossarlo in testa come ciuffo o frangia, oppure può essere regalato a un bambino come peluche. Regalo valido anche per chi vorrebbe un animale domestico, ma poi non ha voglia di portarlo fuori o di pulirgli la lettiera.

Un premio per la Pace

Dopo la “Coppa del Mondo” per la Pace data dalla Fifa a Donald Trump, premio non solo immeritato ma anche e soprattutto inventato di sana pianta per l’occasione, direi che è tana libera tutti: inventatevi anche voi un premio per la Pace da dare a un amico o un parente, e fatevelo fare da un artigiano. Non necessariamente d’oro, può anche essere un premio di bigiotteria. Tanto ormai vale tutto.

La busta

Sì, quella con i soldi. Basta ipocrisie: i soldi piacciono – e servono – a tutti. E poi a regalare i soldi non si sbaglia mai, tanto meno la taglia: vanno bene in qualsiasi portafoglio. Comunque, come regalo, la busta va bene anche vuota, senza soldi dentro: si sa, basta il pensiero.