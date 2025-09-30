Non solo calcio a San Siro: ecco le immagini di alcuni grandi eventi ospitati dallo stadio

x 1980, Concerto di Bob Marley allo stadio San Siro. Più di 80.000 persone a vedere quella che fu la prima delle due uniche date italiane che l'artista fece in Italia (Getty) 1985, il primo concerto in Italia di Bruce Springsteen allo Stadio San Siro (Getty) 2019, Concerto Vasco Rossi a San Siro (Ansa) 2012, Papa Benedetto XVI incontra i cresimandi a San Siro (Getty) 2009, concerto U2 a San Siro (Getty) 2017, visita di Papa Francesco a San Siro e incontra i cresimandi (LaPresse) 1990, cerimonia inaugurazione della Coppa del mondo di calcio 2009, Test Match di rugby Italia-Nuova Zelanda (Getty) 1 di 8

A Milano è il giorno del voto sul futuro di San Siro, lo stadio che negli anni ha ospitato eventi sportivi e culturali di rilievo internazionale. Dal concerto di Bob Marley nel 1980 che ospitò 80 mila persone, alla prima data italiana di Bruce Springsteen. Dagli svariati concerti di Vasco Rossi all'iconico evento degli U2 nel 2009. Lo stadio Giuseppe Meazza ha ospitato diverse partite della Fifa World Cup di calcio e match internazionali di altri sport, come il test match tra le nazionali di rugby Italia-Nuova Zelanda nel 2009. Ha fatto poi da cornice anche a eventi religiosi come la visita di Papa Papa Benedetto XVI nel 2012 e Papa Francesco nel 2017.