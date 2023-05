La storia triste, solitaria y final di Edoardo, figlio dell'Avvocato

Non c’è solo Andrea che si sposa quasi di nascosto, con la donna rubata a uno dei suoi migliori amici e manager. Che si appresta all’esilio dopo la micidiale avventura alla Juve (e alle nozze si nota l’assenza, ovvia, di John, oltre a un incongruo frac). Dall’altra parte c’è Lapo, che, dopo il fallimento di Italia Independent, riparato in qualche landa portoghese con la consorte pilotessa, fa uso nuovamente intensivo di social (anche criptici: da qualche settimana su Twitter ripete che i rapporti tra lui e suo fratello sono buonissimi, che lui non contesta alcuna azione di John, excusatio non petita, mah). Infine c’è il povero Edoardo, il figlio maschio dell’Avvocato, suicida nel 2000 come tutti sanno, vita da incubo e romanzo triste. Qualche tempo fa si sapeva che Ginevra Elkann avrebbe fatto un film sulle donne della famiglia, ma forse è più difficile essere maschi in quella dinastia, lo sostiene anche “Edoardo. L’intruso tra gli Agnelli”, libro di Massimo Bernardini appena uscito per Aliberti. Bernardini, giornalista sportivo, a un certo punto ha stretto amicizia con il rampollo Agnelli.

