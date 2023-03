Nuovo miracolo italiano: con la lotteria del Superbonus i ricchi diventarono più ricchi

Era difficile, è stata dura, il cammino è stato arduo, ma alla fine siamo riusciti a realizzare la più grande patrimoniale che l’Italia abbia conosciuto: solo che è al contrario. Neanche nei sogni più arditi di Trump, nelle fantasie più morbose di un 1 per cento, di un Bilderberg, dei più sfrenati neoliberisti di Davos si poteva immaginare un popolo che, già stremato dal Covid, dalle infinite recessioni, dalle bollette, abbraccia con entusiasmo l’idea di contribuire come un sol uomo a rifare casa ai suoi più ricchi detentori di metri quadri.



MM: L’epopea del Superbonus, 120 miliardi di euro spesi dalla collettività per rifare appartamenti, ville, pure qualche castello, di una minoranza, è la grande nemesi del Romanzo Immobiliare Italiano. Non poteva andare altrimenti: il paese con più case di proprietà, il paese ossessionato dal mattone, il paese in cui i politici crollano regolarmente per case a loro insaputa, in cui Immobiliare.it è più vista di YouPorn, adesso forse andrà finalmente a scatafascio grazie alla più grande opera di redistribuzione del reddito al contrario che si sia mai vista. In nome sempre suo, di lei, della “casa!”



AM: Adesso arrivano i dati: il deficit sfondato di altri 2,4 punti, e con un moltiplicatore molto loffio, meno dello 0,3 per cento. E’ la via italiana al rischio d’impresa, cuore di questo gigantesco “new deal” palazzinaro. Un cantiere diffuso di case, casette, villette unifamiliari, mi rifaccio il bagno, il bagnetto, il terrazzo, il balcone, la veranda, la stanza dei pupi, lo scarico fognario, la cantina, il muretto in giardino. Prezzi di manodopera e materiali gonfiati. Tutto fuori mercato. Bolla pazzesca. La solita normativa esoterica che cambia forma mentre la osservi. La vertigine della Faq di Agenzia delle Entrate (la distinzione tra “interventi trainanti” e “interventi trainati”, i vincoli che sconfinano uno nell’altro, l’Ecobonus che cede il passo al Sismabonus, fatta-salva-quindi-l’impossibilità-di, e viceversa). Non a caso son vendutissimi su Amazon i manuali, “Guida al Suberbonus”, “Ristrutturare gratis”, “La mia casa green in detrazione”. Manuali che vendono un sogno, tipo i self-help americani, e accompagnano “passo a passo verso la realizzazione di un traguardo impossibile fino a poco tempo fa: ristrutturare la propria abitazione ottenendo un beneficio fiscale pari al 110 per cento della spesa sostenuta”.





MM: C’è sempre un manuale nei grandi casi italiani. Come quello del “Navigator” che andava a ruba ai bei tempi del Conte 2. A proposito, potevamo formare i navigator come esperti di Superbonus.



AM: Sì perché, come sempre, quando “le figure professionali coinvolte sono molteplici e devono essere perfettamente coordinate affinché tutti i lavori si svolgano all’insegna dell’efficienza e della correttezza”, si apre il caos, l’arabesco italiano che sgancia teoria e prassi, con fantasia, creatività e salti di classe energetica. La furia ristrutturatrice avanzava tra preventivi assurdi, controsoffitti archiviati come “messa in sicurezza dell’edificio”, vasche idromassaggio sotto la voce “riqualificazione energetica”, fino al miraggio di una Jacuzzi di stato. Questi palazzetti con lo striscione “SUPERBONUS 110%” sulle impalcature, tipo gratta&vinci, col logo di Agenzie delle Entrate, i colori arcobaleno, un po’ bandiera della pace, un po’ eco-friendly, erano come nella “Great Depression” i murales degli artisti messi a libro paga dal “Federal Art Project” per esaltare l’epica rooseveltiana degli aiuti di stato, con Berenice Abbott che fotografava le incredibili trasformazioni urbanistiche di New York. Qui invece neanche un influencer a raccontare su Instagram la “ristrutturazione continua”, specie ora, coi cantieri fermi che resteranno chissà quanto a futura memoria.



MM: Ma c’è la saga “le ristrutturazioni dei vip” (su facileristrutturare.it), coi video dei lavori in casa di Diletta Leotta, il restyling della cucina di Giulia Salemi “nel mondano quartiere di Moscova”, o la nuova zona living dell’appartamento con “vista mozzafiato” sul porto di Genova “dello stimato virologo Matteo Bassetti”, forse tutte risistemate con gli incentivi, chissà.



AM: Ci vorrebbe anche un podcast sul Superbonus, sponsored by Age, Ape e Immobiliare.it, e la newsletter Enea sugli ecobonus.



MM: E incentivi per nuove App, come “Magic Plan”, che ti crea al volo planimetrie e costi. E su Instagram gli infiniti “rendering” di cessi prima, e dopo (e quasi sempre è meglio prima).



AM: App di stato, scaricabili con lo Spid, come il “Bonus Cinema”, insomma una prosecuzione immobiliare dell’incompreso “It’s Art” di Franceschini.



MM: Ma col Superbonus proprio rifondavi Hollywood, altri che Netflix di stato. La cifra è mostruosa: 120 miliardi è più di metà dell’intero Pnrr; è quanto è stato investito in totale nel metaverso nel 2022 da tutte le aziende tecnologiche del mondo. E’ il doppio di quanto la Casa Bianca ha investito per rilanciare l’industria dei semiconduttori nel 2022. E’ più del doppio del bilancio del ministero dell’Istruzione, 52 miliardi. E’ una volta e mezza quanto vale l’intera industria della moda italiana (82 miliardi). E l’idea pur sacrosanta che si debba dare una spinta all’economia mi lascia perplesso nella sua realizzazione sempre a senso unico. Ma perché sempre all’edilizia? Per aiutare le migliaia di impresine che assumono a cottimo, magari pagano in nero, e oggi si ritroveranno sul lastrico? Perché non aiutare un settore come la moda? Io un bell’incentivo su un cappotto Loro Piana o su un completo di Zegna lo avrei preso volentieri. Sostieni le maestranze, fai girare l’economia. Ma niente, la casa è proprio un’ossessione. Sia come spazio (contenitore della sacra famiglia, tutto ciò che è dentro casa è sacro, tutto ciò che sta fuori è di nessuno, dunque di nessun interesse). Sia proprio come unico investimento possibile. Siamo arrivati alle criptovalute e al metaverso, ma niente, in Italia ora e sempre mattone.

