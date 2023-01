Extinction Rebellion e i cugini fessi italiani

Gli ecoattivisti hanno rinunciato a fare danni, ma in Italia non lo sanno e imbrattano il Senato

Sarà forse che prendono poco l’aereo, per non contristare la loro eroina Greta Thunberg, o sarà forse che sono proprio disinformati persino dei fatti loro, ma i cinque fessi di Ultima generazione che oggi hanno imbrattato di vernice rossa i muri e le finestre di Palazzo Madama, convinti così di esprimere la loro disperazione climatica, sono così poco svegli da non essersi nemmeno accorti che il giorno prima, Capodanno, i loro ispiratori anglosassoni, insomma fessi di lingua inglese di Extinction Rebellion, avevano annunciato la rinuncia ai metodi fin qui praticati.