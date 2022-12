Da Murekatete a Eva Kaili. Servirebbe un'agenzia di protezione delle opinioni

Le opinioni sono merce svalutata fin dalla Grecia classica, per Platone erano una forma di conoscenza imperfetta, instabile, lo sanno tutti. Oggi bisognerebbe mettere in piedi un’agenzia professionale di protezione delle opinioni, e non parlo dei social, troppo facile, parlo dei giornali e delle emissioni quotidiane radio e tv. Chiacchiera e commento sono moneta corrente, in tanti li spendiamo e dissipiamo senza riguardo per il tasso turco o venezuelano d’inflazione, tutto viene rubricato sotto la dizione onnicomprensiva di “idee”, d’altra parte la venerazione per il fatto e per il concetto, che dalle opinioni si differenziano come il risotto dalla palta, non cancella il bisogno del surrogato nutritivo, come la si pensi su un certo argomento di rilevanza pubblica. Quando si va svelti, per una ragione o per l’altra, il carburante è l’opinabile. Difendiamone, se non il valore, almeno il prezzo.

