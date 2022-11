Occhio, cari quiet quitter: il mercato del lavoro rischia di fagocitarvi 

A quanto pare l’America è una nazione di quitter. No, non di “quiet” quitter, ma di veri quitter, perché nato come surrettizio ritorno a un grado zero di coinvolgimento sul lavoro, per arginarne le pretese, il fenomeno del quiet quitting si è invece fatto rumoroso. Ma se il vento atlantico soffia forte sulla nostra penisola da più di mezzo secolo, il fatto un po’ ci riguarda.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE