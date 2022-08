Addio a Olivia Newton-John, stella degli anni '80

L'attrice era conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Sandy in Grease, accanto a John Travolta

È morta ieri a 73 anni Olivia Newton-John, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato nel 1978 il ruolo di Sandy in Grease, accanto a John Travolta. L'attrice e cantante - "amo cantare, è tutto ciò che so fare. Tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita" - nel 1981 aveva scalato le classifiche con il singolo Physical, il cui alcum aveva vinto diversi dischi d'oro e di platino. Newton-John si è spenta nel suo ranch nella California meridionale, dopo aver combattuto per anni contro un cancro al seno, di cui non faceva mistero, ma la causa del decesso non è nota: "Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile", ha detto il marito.

John Travolta, l'ha ricordata in pubblico attraverso un post su Instagram: "Mia cara Olivia, hai reso le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci rivedremo lungo la strada e potremo stare di nuovo insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto, e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!"