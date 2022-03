La texana del Caravaggio

A Roma, su a via Veneto, nel quartiere Ludovisi, dietro via Ludovisi, accanto al parking Ludovisi, c’è una principessa Ludovisi. Per l’esattezza Rita Carpenter Jenrette Boncompagni-Ludovisi, nata in Texas settantadue anni fa, ne dimostra venti di meno, magrissima e scattante, sembra una signora piuttosto di Park Avenue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE