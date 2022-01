C'è solo una strategia per gli avvocati del principe Andrew: non farlo parlare

Con una linea difensiva così, il principe Andrew non avrebbe neppure bisogno dei giudici: al di là delle dichiarazioni di innocenza, rifuggire ogni collaborazione o spiegazione chiara, punto per punto, non gli fa certo onore. Ma evidentemente non si può rischiare di vederlo deporre in tribunale sotto giuramento, e quindi tanto vale, per gli avvocati, cercare di nascondere il duca di York nella poco principesca (ma ben frequentata) schiera dei “potenziali imputati” verso i quali, in base a un accordo del 2009, Virginia Roberts Giuffre, costretta da minorenne ad avere rapporti con uomini ricchi e potenti, rinunciava a fare cause future in cambio di mezzo milione di dollari versati da Jeffrey Epstein.

