L'autobiografia di Asia Argento stilla dolorismo neanche fosse Cioran

In "Anatomia di un cuore selvaggio" l'attrice e regista enumera una sfilza di bocconi indigesti. Se solo tagliasse i ponti coi pianti in tv e riuscisse finalmente a rituffarsi nel mare dell'arte

Parlare di Asia Argento spesso equivale a parlarne male, facendosi forte ai danni di un soggetto fiaccato dalla vita. Un atteggiamento piuttosto inelegante. Gli ambasciatori del volgo direbbero “bullismo”. Non basta una perfidia di stampo metafisico per criticarla evitando di comareggiare. Se poi sei colpevole di superstizione, cominci a pensare possa fiondarti il malocchio. E sì che Suspiria è un bel film, ma qui non crediamo alle streghe: abbiamo semmai il timore, parlando di lei, di assomigliare a qualche giornalista linguacciuta.