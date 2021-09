Se i “buoni” cambiano faccia e deridono i No vax intubati. Accade su Reddit

Così i sostenitori di misure salvavita come i vaccini stanno letteralmente celebrando la morte, con la stessa mancanza di empatia e la stessa rabbia dei propri avversari. I macabri sfoghi social contro i negazionisti

Esiste un posto dove i liberal americani celebrano le morti per Covid-19 dei No vax. È un gruppo su Reddit nato per opporsi a Trump e ai media di destra che dicevano che il Covid era solo un’influenza. Si chiama HermanCainAward e prende il nome dal repubblicano Herman Cain che ha preso il Covid dopo aver partecipato al raduno di Trump a Tulsa, in Oklahoma, durante il quale è stato fotografato senza mascherina. Il gruppo è cresciuto insieme alla rabbia nei confronti dei No vax e adesso è diventato un archivio che raggruppa storie di No vax morti a causa della malattia.

Lo scopo è vincere il “Premio Herman Cain”, e per vincerlo devi morire. Ogni post sul gruppo comprende varie schermate del profilo social, soprattutto Facebook, del No vax di turno che prima rifiuta in modo aggressivo le precauzioni (mascherina, distanziamento, quarantena), poi si scaglia contro i vaccini e il green pass, poi prende il Covid, è ricoverato e, alla fine, muore. Se qualcuno è semplicemente ricoverato in ospedale è solo “Nominato”. Quando muore, il bollino cambia in “Premiato”.

La parabola è questa. Alcuni diffamano Anthony Fauci o difendono il diritto a non essere vaccinati. Altri avvertono le persone che diventeranno degli zombie o degli alieni. Alcuni deridono i liberal mascherati come “pecore” elogiando i non vaccinati, orgogliosi leoni liberi dagli oppressori, o paragonano il green pass alla stella di David. Gli ultimi screenshot in genere annunciano la malattia, i suoi progressi e l’eventuale annuncio di morte, spesso seguito da un GoFundMe per la famiglia. Da foto con occhiali a goccia senza mascherina in un centro commerciale a foto degli stessi, due mesi dopo, su un lettino attaccati all’ossigeno.

Cercare di capire come sostenitori di misure salvavita come i vaccini, persone che si considerano razionali, “i buoni”, stiano letteralmente celebrando la morte è complesso anche per chi ha una relazione con un borderline. A quelli che li criticano di essere troppo crudeli rispondono: nonostante la vita sconvolta e quasi 700.000 morti, siamo ancora inondati di messaggi di varie personalità di destra, gruppi religiosi e account social che dicono che il Covid è una grande cospirazione di Bill Gates e il vaccino è il marchio della bestia. Non ci sta bene. Questo subReddit oscuro, dicono, è una conseguenza della rabbia e della frustrazione che provano a causa dell’odio, dell’ignoranza, dell’irresponsabilità, della mancanza di empatia dei No vax.

Leggere queste pagine infinite di storie di malattia è come leggere una guida a come si muore di Covid. I dettagli sono morbosi, più vividi di quelli che scrivono i giornali. Ci sono foto private che i parenti condividono. Foto e racconti talmente forti che stanno convincendo molti No vax a vaccinarsi. Una nuova pagina, infatti, ha recentemente preso piede nel subReddit: l’IPA (Immunized to Prevent Award). In questo gruppo le persone pubblicano foto delle loro tessere vaccinali dicendo che la lettura dell’HermanCainAward alla fine li ha convinti che non era il caso di gareggiare per vincere il premio. Di storie di No vax redenti ce ne sono più di quante ci si potrebbe aspettare.

Non si può sostenere che un luogo in cui le persone si riuniscono per deridere i morti sia un posto dove stare. È un luogo dove non si fanno appelli razionali affinché le persone si comportino meglio ma si usa qualcosa di molto più primordiale, la stessa mancanza di empatia e la stessa rabbia dei propri avversari. Negli Stati Uniti i liberal sono andati a parlare di questi temi dove stanno i No vax (su Reddit) e ne hanno parlato con i loro toni.

Ha funzionato: i liberal sono diventati cattivi e i No vax, finalmente, li ascoltano.