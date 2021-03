Vite vere compresa la sua

I fumetti, la Rai, gli amori di una vita, la pensione, le filastrocche, l'ologramma di Sanremo, De André, Do Re Ciak Gulp. Conversazione con Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica è stato il primo inviato a Sanremo in ologramma. Il primo giornalista Rai a mandare in onda, nel 1980, in un tg1 delle 20, un servizio su Pippo – a Emilio Rossi, allora direttore, che gli chiese perché mai Pippo valesse un servizio in un notiziario della sera, lui, appena assunto, rispose: perché Pippo è un filosofo, mi faccia fare, proviamo. Il primo giornalista Rai a doppiare un cartone Disney, in Mulan. Il primo a intervistare Fabrizio De Andrè, dopo sette anni di silenzio, quando uscì “Le nuvole”. L’unico a diventare un personaggio di Topolino, Vincenzo Paperica, con sedici apparizioni, tutte in camicia rosa, jeans e becco giallo – il primo a ritrarlo con un becco fu Andrea Pazienza. Il primo a parlare di letteratura disegnata prima che si parlasse di graphic novel. È stato, ma questo non è scritto da nessuna parte, è una mia supposizione che sono piuttosto sicura di non sbagliare, l’uomo che ha detto più volta “bellissimo” nella sua vita, cosa che gli è valsa accuse di buonismo, perbenismo, cerchiobottismo, accuse che a un certo punto per non faticare troppo qualcuno ha riassunto in una sola parola: mollichismo.

Pubblicità

Poi vennero gli odiatori e il mollichismo diventò rivoluzionario, come ha scritto l’Huffington Post.

L’anno scorso, quando andò in pensione, il direttore del Tg1, Salini e Fiorello gli chiesero di posticipare di un mese in modo da seguire Sanremo. E lui disse di sì, grato, stupito, un po’ imbarazzato. Quest’intervista anche lo imbarazza un po’, come tutte. Mi dice: non sono chissà chi, cosa potrei dire? Mi dice: vorrei che fosse l’ultima. Sorrido. Lo ha detto anche ad altri, lo so, l’ho letto. Cede, e me ne rendo conto subito, per cortesia, il suo distintivo, insieme alla voce, la bontà, i maglioni, do re ciak gulp.

Io dico che sei un artista, oltre che un giornalista.

Sono solamente uno che ha sempre cercato di seguire le sue passioni, sia nel mio mestiere di giornalista che nella mia vita.

Ho seguito quello che mi piaceva con grande naturalezza, senza mai pensare a chi stava facendo il mio lavoro, ma esclusivamente a come io stavo facendo il mio. Ci ho messo passione, curiosità e fatica, il mio io l’ho messo da parte, com’era giusto che fosse.

Scrivere e disegnare sono tutte cose che facevo prima che la vista mi lasciasse quasi del tutto, e le facevo da artigiano, e adesso, ogni tanto, faccio qualche schizzo che metto su Instagram.

Mi piacciono molto le tue filastrocche su Instagram.

Poco fa pensavo a questa: l’intelligenza che si mette al servizio della prepotenza, raggiunge l’apice della demenza.

Com’è andato il primo anno da pensionato?

Ho capito di essere entrato in una fase della vita in cui si diventa sempre più simili a come si era da bambini. È incredibile come il me di adesso coincida con il me cinquenne. E poi ho ritrovato la misura del mio tempo, che è una misura importante e che spesso il lavoro mi ha fatto stravolgere. Ho, insomma, una possibilità in più che la vita mi regala.

Com’è il bilancio del tempo perso, se ne hai fatto uno?

Non ho mai fatto vita mondana, non ho mai perso tempo in sciocchezze: partivo la mattina da casa per andare a lavorare e tornavo la sera; negli ultimi tempi mi accompagnava mia moglie perché io non potevo guidare ed ero contento, era un’occasione in più per stare con lei. I miei punti di riferimento sono sempre stati il lavoro e la famiglia, e li ho conciliati senza troppa fatica. Un volta Fellini mi disse: è la curiosità che mi fa svegliare la mattina. Ecco, quella frase me la sono appiccicata in fronte, non l’ho mai dimenticata. Aver assecondato la mia curiosità mi fa dà la certezza di non aver mai sprecato il mio tempo.

Come hai conosciuto tua moglie?

Eravamo entrambi studenti alla Cattolica di Milano. La vidi, era bionda, aveva gli occhi chiari, mi parve bellissima. La invitai a uno spettacolo di Giorgio Gaber, uno dei primi del suo teatro canzone, e lei disse di sì. Andai a prenderla con la mia vespa 50 arancione. Ci innamorammo. E gli spettacoli di Gaber li abbiamo poi visti tutti.

Ha detto di essersi occupato solo delle cose che le piacevano, e questo spiegherebbe perché nelle sue rubriche non c’è mai stata una stroncatura.

Bisogna cercare le cose che rimangono, quelli che ti danno la sensazione che la vita vale la pena di essere vissuta. Vivere poi è quella cosa lì: trovare ciò che ne fa sentire il senso.

Ti è mai successo di appassionarsi a qualcosa che però non ha ritenuto adatto al grande pubblico? Hai mai dovuto mediare tra le esigenze editoriali e il suo istinto?

Ho cercato sempre di capire. Non sono mai stato guidato dal mio io per far vedere quanto ero bravo, o cattivo, o intelligente. Ho fatto il cronista, non il giudice: il mio compito era capire per raccontare. Se non capivo, non raccontavo.

Questo modo di essere e vivere per raccontare è una cosa che poi ha unificato tutte le mie passioni: i libri, i disegni, le mostre che ho fatto avevano sempre la finalità di raccontare qualcosa, una storia, una emozione, qualcosa che per me avesse senso.

Chi sono stati i tuoi maestri?

Tanti. Lello Bersani prima di tutti gli altri mi ha insegnato moltissimo, perché è stato il primo cronista di spettacolo della Rai e del Tg1 in particolare. Poi, quelli che mi hanno assunto: Emilio Rossi, Nuccio Fava. Sono cresciuto nel tg con loro.

Dove deve fare meglio, se non proprio cambiare, il giornalismo?

Per essere fatto bene, il giornalismo non deve avere fretta, non ci si deve far fregare dal desiderio di arrivare prima di un altro su una notizia. La credibilità di chi scrive è la cosa più importante, non la velocità: chi legge o ascolta deve fidarsi di te, e quella fiducia te la devi conquistare giorno dopo giorno, sempre, e non è mai assodata. Enzo Biagi, in questo, per me è stato fondamentale: lui ogni giorno cercava storie che però raccontava dopo averle studiate ed esaminate a lungo, le sottoponeva a una specie di test di verità, e se pure un fatto lo aveva il giorno prima ma non era sicuro, aspettava il giorno dopo.

Mi piace poi il giornalismo che usa bene le parole, quello che scrive per essere letto e ascoltato, perché le parole scritte per essere lette o ascoltate hanno una sintassi diversa. Mi piacciono i giornalisti che usano il linguaggio con il rispetto che merita. Non dobbiamo dimenticare che siamo cronisti impressionisti e impressionabili e che quindi ci mettiamo poco a prendere vizi, parlare per frasi fatte, farci travolgere dagli usi comuni, dalle parole di moda. Ogni parola ha un suono, una caratura, un suo mistero. Io ho cercato sempre di usarle al meglio che ho potuto. Se mi chiedessero che cosa ho fatto nella vita, risponderei senza esitazione che ho cercato di usare le parole al meglio che ho potuto.

Però lei ha sempre avuto a sua disposizione anche le immagini.

A volte nei servizi mi capitava di avere un’immagine molto forte o potente e allora non mettevo nemmeno una parola: bisogna sempre trovare il momento in cui entrare o non farlo. Le parole vanno usate solo se sono necessarie, mai per riempire: solo per dire. Perché le parole devono essere decisive, devono cambiare la vita. Da come parli si capisce chi sei: se le tue parole ti assomigliano, allora stai facendo un buon lavoro e la gente lo percepirà.

Le parole, però, sono convenzioni. Come tutte le convenzioni, hanno un margine di generalizzazione e quindi di imprecisione.

Rispondo con un ricordo, se posso.

Ci mancherebbe.

Quando chiesi l’intervista un anno prima dell’uscita di “Le Nuvole”, a De Andrè, lui non aveva parlato con nessun giornalista per sette anni. Mi disse di mandargli le domande, mi parve curioso ma, diligentemente, lo feci. Mi chiamò dopo un mese e mezzo, e mi disse di andare da lui in Sardegna. Rimasi con lui per giorni, per un servizio di dieci minuti. Andammo al mare, in montagna, a casa sua, e quando cominciammo l’intervista, ricordo che lui si raccomandò di farmi le domande nella stessa sequenza in cui gliele avevo mandate e, soprattutto, di usare le stesse parole che gli avevo scritto. Dopo pochi minuti la macchina da presa si ruppe e mentre l’operatore la rimetteva a posto, lui mi ridisse tutto il tempo: mi raccomando, fammi le stesse domanda con le stesse parole. Aveva mandato a memoria tutte le domande e tutte le risposte, perché per lui era importante quella intervista, voleva che rimanesse, mi raccontò di averla studiato a lungo, di aver scelto le parole con grandissima cura.

Sei diventato amico di moltissimi artisti.

Sono stato molto fortunato perché tanti artisti, assai generosamente, mi hanno dato la loro amicizia e così ho potuto avere il privilegio di avere a che fare con loro in maniera del tutto particolare. Ma non racconterò mai niente di quella parte della mia vita, anche se molti editori, da anni, mi chiedono un’autobiografia perché vorrebbero quelle storie.

Cos’è l’amicizia?

Una volta chiesi a Hugo Pratt: ma come fai con Corto Maltese? E lui mi disse che iniziava sempre dagli occhi. Li disegnava, li guardava e poi diceva: che intenzioni hai? L’amicizia è quello che succede dopo quel momento lì, quando ci si riconosce e ci si chiede: che vuoi fare?

Che ne pensi di quella frase di Flaiano sul fatto che in Italia le rivoluzioni non si possono fare perché ci conosciamo tutti? È vero che siamo tutti amici?

Non più. L’amicizia è sempre più rara e nessuno mi sembra se ne preoccupi. A Saremo, quest’anno, mi è piaciuto proprio questo: il fatto che Amadeus e Fiorello sono stati bravissimi a far trasparire quanto bene si vogliono, quanto è bella, viva e divertente la loro amicizia, e quindi cosa due amici possono riuscire a fare.

Hai vissuto i primi anni della sua vita in Canada. Che ricordi hai?

Ricordo mia nonna Noemi. Prima di tutto aveva questo nome splendido, che è rimasto solo suo, per me, finché non è arrivata la cantante Noemi. Ricordo che c’erano molti scoiattoli fuori casa nostra e lei dava loro da mangiare. Ricordo la tv, che laggiù trasmetteva già 24 ore su 24, e infatti io la guardavo a colazione. Quando ci trasferimmo in Italia, la prima cosa cui dovetti abituarmi fu il fatto che le trasmissioni cominciavano alle cinue del pomeriggio. Ci misi un po’.

Hai mai detto qualche no?

Tanti a tante cose. Dico sempre no alla stupidità. Non per grande intelligenza ma buonsenso.

Ne hai ricevuti?

Nessun artista mi ha mai rifiutato un’intervista. A parte Mina e Bob Dylan, che però non fanno interviste. Ma li ho conosciuti. Geni. Persone davanti alle quali non c’è che da arrendersi. Come Benigni, Mastroianni, Sofia Loren. Tutte persone che hanno in comune una cosa: un cuore enorme.

Qualche momento di sconforto lo hai avuto?

Certamente. Ma poi ha sempre vinto la tenacia. Quando iniziai al tg, mi dissero che la mia voce non era adatta a leggere i servizi, quindi mi chiesero di prendere delle lezioni per migliorarla. Io rifiutai. E la mia voce, che venne definita “a chioccia”, diventà il mio marchio di fabbrica.

E quando hai smesso di vedere?

Un medico ha definito il glaucoma un “Ladro silente di vista”. Io ho sempre visto da un occhio solo, sapevo che prima o poi sarebbe andato anche l’altro. Andrea Camilleri mi è stato di grande aiuto nell’accettare la mia condizione. Gli chiesi se esiste l’arte di non vedere e ci feci uno speciale dove me la raccontava che quando gli occhi smettono di funzionare, la memoria prende il sopravvento e ti aiuta. Allora mi sforzai di imprimere tutto nella mia mente. E ora funziona. Ricordo i colori, i disegni, i film con grande vividezza. E allora mi preoccupo ma non mi spavento, anche grazie ad Andrea.

Il futuro ti spaventa?

Lo vivo giorno per giorno. Presente e futuro sono diventati lo stesso tempo, camminano con lo stesso ritmo. E io vedo ancora il bicchiere mezzo pieno. Più che nell’ottimismo, credo nella speranza.