Non solo l'Isola delle Rose. Viaggio intorno al mondo tra le micronazioni

Tecnicamente nel settore cinematografico si chiamano high concept. E molto spesso, se si è davvero fortunati, se ne incrociano un paio in tutta la carriera. Si tratta di quelle storie che hanno un cuore narrativo, un motore drammaturgico forte, unico e conchiuso. L’idea che regge il racconto vale da sola l’investimento, ancor prima che di essa ne nasca una versione più articolata e compiuta (come ogni buon film dovrebbe essere). L’incredibile storia dell’Isola delle Rose è questo, la pietra grezza, l’innesco narrativo perfetto. Figurarsi poi quando si scopre - praticamente subito - che un’Isola delle Rose è esistita davvero. Anzi, che ce n’erano e ce ne sono ancora. Strani esperimenti di micronazioni, nate per gioco, per evasione letteraria, per polemica politica o per propulsione visionaria. Anche questo è un buon innesco: e le storie che stanno dietro a queste nazioni sui generis lo sono ancora di più.

