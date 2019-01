L’integrazione è un lavoro

Il complesso residenziale di via Gleno a Bergamo ospita un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo (Cas) e l’Accademia dell’integrazione. Siamo a pochi minuti dal centro storico di una delle città simbolo dell’operosità lombarda. In effetti, è impossibile scindere il progetto sperimentale di integrazione promosso dal comune di Bergamo dalle peculiarità del tessuto cittadino: un tasso di disoccupazione trascurabile, un conglomerato di imprese sempre alla ricerca di lavoratori, una fitta rete di volontariato e una tradizione di accoglienza ormai...

