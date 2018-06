Pensano di arrivare a Roma e fare un po’ come gli pare, tanto lì, si raccontano, pigramente raccogliendo pigri racconti altrui, c’era il generone, e quindi ora potrà pur comandare il Lanzalone, inteso come Luca, avvocato ormai noto alle cronache. L’assonanza e la rima malandrina si associano alle idee ricevute e a una dannazione storica comminata più da giornalisti, sceneggiatori, scrittori, che da storici o da politici. Quella parola, appunto il generone, nasce prima della contaminazione linguistica per cui i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.