Diciamo che gli animalisti sono un pericolo per gli uomini mentre noi umanisti siamo un pericolo per gli animali. Io mi ritengo nel giusto quando macello oche, galline, conigli, la youtuber iraniano-americana Nasim Aghdam si riteneva nel giusto quando sparava a persone colpevoli di lavorare per YouTube, e spero che la differenza sia ancora riconosciuta sebbene l’animalismo montante spinga all’indifferenza: “Uccidere qualsiasi essere senziente è sbagliato. Non importa che sia un essere umano, un cane o una pecora”. Sono...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.