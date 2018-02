La superluna è passata ormai, così come l’anno di Saturno contro. Ma non tutto è perduto. Nell’èra della rivoluzione tecnologica, infilare in una conversazione la domanda “e tu di che segno sei?” è considerato da zotici. Un riempitivo, la base di una conversazione per chi non ha sufficienti capacità dialettiche, nemmeno per attaccare bottone con una ragazza. Allora si risponde con un sopracciglio alzato, proprio come si farebbe se la domanda in questione fosse “e tu sei vaccinato?”, “credi davvero...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.