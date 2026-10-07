Odio e indifferenza. Come è cambiato il mondo per i giovani ebrei dopo il 7 ottobre

Le storie di studenti aggrediti, marginalizzati all’interno delle università sono svariate, molte delle quali resocontate dall’osservatorio della Fondazione Cdec (Centro di documentazione ebraica contemporanea), che parla di casi in crescita esponenziale da quattro anni a questa parte. “Io per fortuna nella mia comunità universitaria mi sono sempre circondata delle persone giuste e mi sento al sicuro. Ma ho amiche, cugini che hanno dovuto affrontare momenti spiacevoli persino alle scuole superiori. Basta dire di essere ebrei che subito lo si collega alla geopolitica. Ecco perché molti preferiscono non esporsi”. Forse ha pesato anche l’indifferenza o quanto meno la mancata presa di coscienza di alcuni rettori verso la gravità della situazione? “Sì, anche perché è chiaro che l’università deve restare uno spazio libero di confronto e di dialogo. Per fortuna ci sono casi virtuosi come l’università che frequento io, il Politecnico, che sono riusciti a restare abbastanza neutrali, hanno garantito il diritto allo studio. Poi però ci sono casi come quello del Campus Einaudi di Torino (all’Ugei fu impedito di presentare un manifesto per il “diritto allo studio”) dove la prevaricazione è stata sotto gli occhi di tutti”, dice Piperno. Secondo cui, a ogni modo, “c’è una grande differenza tra i rapporti umani e quelli mediati dai social network, che spesso sono un veicolo di odio. Nei rapporti umani è più comune incontrare persone che sono interessate a capire la tua cultura, a conoscere le tue tradizioni, a fare scambi interreligiosi. E’ il tentativo, faticoso, di confrontarsi e non di scontrarsi”. A proposito di scontro, una delle ultime campagne dell’Ugei è rivolta alla comprensione del ddl Antisemitismo, in via di approvazione finale in Parlamento. “Per noi quello strumento legislativo è molto importante perché vuol dire riconoscere un fenomeno specifico che sta prendendo piede nel nostro paese. Dire che gli israeliani sono i nuovi nazisti vuol dire ricadere sempre nella demonizzazione di un’altra cultura, nel rinvenimento disperato di un capro espiatorio. In più la definizione dell’Ihra è importante perché adottata da anni a livello europeo e fatta propria dall’Italia nel 2020. Non c’è alcuna contrazione della libertà di aggregazione e manifestazione. Noi nel nostro piccolo abbiamo lanciato un appello cercando di raccogliere quante più associazioni di estrazione politica diversa. Per essere più trasversali possibile”.