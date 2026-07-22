L’assurdo diktat alla Sapienza

Pretendere il contrario significa trasformare l’ateneo in un attore di politica estera parallela, scavalcando governo e Parlamento. La selettività ideologica poi è clamorosa. Il testo parla di “genocidio” israeliano da 78 anni, ignora deliberatamente il 7 ottobre 2023 e che Israele, unica democrazia liberale della regione, si trovi circondata da regimi e movimenti che negano il suo diritto all’esistenza. Dov’è il Comitato per il ripudio delle guerre di Assad in Siria, dell’invasione russa dell’Ucraina, di Hezbollah, del jihadismo in Africa o delle pulizie etniche dei curdi? Perché solo Israele deve essere boicottato accademicamente? La risposta è evidente a chiunque non sia in malafede. Poi c’è la violazione della libertà accademica. La lettera vuole imporre un giuramento ideologico al rettore. Chi non lo sottoscrive diventa sospetto, come durante il maccartismo? Lettere che trasformano i rettori e i docenti in militanti e catechisti sono l’opposto di una democrazia. Ricordano tanto il fascismo.