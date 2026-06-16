L’Agenda Onu e le università come dispensatrici di bontà collettiva

Giugno, andiamo, è tempo di ranking internazionali. Gli atenei di ogni paese hanno cominciato a intonare peana di vittoria. Perché la classifica delle università è come i concorsi di bellezza: tra categorie e sottocategorie, una fascia da indossare c’è per tutte. In realtà, a nessuno che viva fuori da questo ambiente è mai importato un fico secco dei ranking. L’intuizione popolare è confusa ma lungimirante. Subodora la fuffa nascosta nei bizantini sistemi di punteggio che statistici e altri cervelloni, più o meno in fuga, hanno messo a punto per stilare la hit parade delle università. Uno dei criteri è l’adesione all’Agenda 2030 dell’Onu: 17 punti di programma stabiliti nel 2015, con cui il più alto consesso della diplomazia ha rinverdito la tradizione totalitaria della pianificazione. Göring si limitava a elaborare piani quadriennali per rimettere in piedi l’economia tedesca; Stalin, piani quinquennali per fare della Russia una potenza industriale. L’Onu si è data quindici anni per “trasformare il nostro mondo”. Come se ce ne fosse un altro.

Se vuole scalare la classifica, ogni dipartimento deve mostrare come e perché pubblicazioni e corsi confluiscano negli obiettivi dell’Agenda. Nessuno escluso. Compresi l’obiettivo numero 1, il più dimaiesco e anticristico: abolire la povertà; il 6, buoni servizi igienico-sanitari; il 7, sviluppo di energie non inquinanti; il 9, infrastrutture efficienti; il 14, la vita sott’acqua. Sappiatelo: quando redige il syllabus del corso, anche il professore di filosofia greca deve descrivere il proprio contributo alla protezione degli ecosistemi marini. Un’università toscana ha creato un modulo da tre crediti sulla “sostenibilità” rivolto a tutti gli studenti. Per non sbagliare, un’importante università milanese ha attivato insegnamenti di dodici ore per ciascun punto dell’Agenda.