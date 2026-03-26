La burocrazia strangola gli atenei italiani, ma alla politica pare non interessi

Almeno, però, da quelle parti esiste una dialettica tra politica e università. In Italia il gonfiamento burocratico degli atenei è il risultato di una serie di riforme convergenti e supportate anche dalle vittime. Sinistra e destra hanno introdotto la terrificante “valutazione della qualità”, l’Anvur, l’abilitazione scientifica nazionale, concorsi bizantini, e un’intera costellazione di sistemi di controllo sulla vita di professori e studenti. Tutte le volte le università sono scattate sull’attenti battendo i tacchi e poi ci hanno messo del loro, moltiplicando le commissioni interne in cui i docenti sottraggono ore alla ricerca e all’insegnamento per compilare schede e giustificare su piattaforme digitali ogni scelta, sempre in nome della “trasparenza”, che poi significa sorveglianza. Chi insegna può arrivare a passare un terzo del suo tempo in attività consuntive che partoriscono montagne di documenti pretestuosi.