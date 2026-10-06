ScienzaIl premio
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Francis Halzen ha vinto il Nobel per la Fisica per gli studi sui neutrini
L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il Premio al fisico belga “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”
6 OTT 26
Ultimo aggiornamento: 10:50
Foto Ansa
La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel 2026 per la Fisica a Francis Halzen dell'Università del Wisconsin “per i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. Dopo l'annuncio del premio, il fisico belga ha dichiarato: “Spero che questo sia un tributo alle persone davvero coraggiose che si sono unite a me all’inizio di questo progetto, quando nessun fisico conservatore di tutto rispetto avrebbe voluto farlo, ma molte persone di talento lo hanno fatto, ed è per questo che sono qui.”
Il fisico Francis Halzen ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. La sua idea era quella di utilizzare il ghiaccio glaciale del Polo sud per catturare le particelle elusive chiamate neutrini. Quando un neutrino entra in collisione con un nucleo atomico, produce un lampo di luce che può essere rilevato dai sensori all’interno del ghiaccio glaciale trasparente. Il ghiaccio del Polo sud presenta numerosi vantaggi, poiché è privo di vari tipi di interferenze e l’area è geologicamente stabile, senza terremoti. Halzen e la sua idea ottennero ben presto il sostegno di altri ricercatori e, solo pochi anni dopo, furono condotti test preliminari sui sensori nel ghiaccio. Il risultato è stato l’Osservatorio di neutrini IceCube ultimato nel 2011, in grado di rilevare i neutrini provenienti dal cosmo lontano e costituito da un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a IceCube, i ricercatori possono rilevare i neutrini provenienti da processi ad altissima energia nell’universo lontano.
I ricercatori hanno presto individuato i primi neutrini ad alta energia e, pochi anni dopo, hanno potuto pubblicare la loro scoperta di neutrini che devono avere origine ben al di fuori del nostro sistema solare. La ricerca delle sorgenti di neutrini nell’universo poteva così iniziare sul serio. Le interazioni dei neutrini che vengono continuamente rilevate da IceCube forniranno ai ricercatori nuove conoscenze sui contesti violenti in cui possono formarsi i neutrini ad alta energia, e potrebbero persino rivelare fenomeni cosmici finora sconosciuti.
I vincitori del Nobel per la Fisica dello scorso anno sono stati John Clarke, professore all'Università della California (Berkely), Michel H. Devoret, professore di Fisica applicata alla Yale University e all'Università della California (Santa Barbara) e John M. Martinis "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico". Invece per l'edizione del 2026, ieri sono stati annunciati i vincitori del Nobel per la Medicina, Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel, mentre domani sarà il turno del premio per Chimica, giovedì 8 della Letteratura. Infine venerdì 9 sarà annunciato il premio per la Pace.