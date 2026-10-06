Francis Halzen ha vinto il Nobel per la Fisica per gli studi sui neutrini

Il fisico Francis Halzen ha gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo. La sua idea era quella di utilizzare il ghiaccio glaciale del Polo sud per catturare le particelle elusive chiamate neutrini. Quando un neutrino entra in collisione con un nucleo atomico, produce un lampo di luce che può essere rilevato dai sensori all’interno del ghiaccio glaciale trasparente. Il ghiaccio del Polo sud presenta numerosi vantaggi, poiché è privo di vari tipi di interferenze e l’area è geologicamente stabile, senza terremoti. Halzen e la sua idea ottennero ben presto il sostegno di altri ricercatori e, solo pochi anni dopo, furono condotti test preliminari sui sensori nel ghiaccio. Il risultato è stato l’Osservatorio di neutrini IceCube ultimato nel 2011, in grado di rilevare i neutrini provenienti dal cosmo lontano e costituito da un chilometro cubo di ghiaccio dotato di sensori di luce. Grazie a IceCube, i ricercatori possono rilevare i neutrini provenienti da processi ad altissima energia nell’universo lontano.