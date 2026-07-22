Caso Holostem, così è fallita un’operazione presentata come ripartenza già avvenuta

Un’azienda può sostituire un direttore amministrativo, riorganizzare il controllo di gestione o affidarsi a nuovi consulenti finanziari. È assai più difficile sostituire il gruppo nella cui testa sono nati i progetti, che conosce la biologia delle cellule utilizzate, la storia dei processi produttivi, i fallimenti sperimentali, i vincoli clinici e le ragioni delle singole scelte tecnologiche. Allontanare o escludere quel gruppo e continuare a parlare di continuità scientifica significava ridurre Holostem a un vascello fantasma: lo scafo ancora dipinto con il nome glorioso, i laboratori illuminati, le vele gonfiate dai comunicati e la rotta tracciata nei piani industriali, ma il ponte di comando deserto. Coloro che conoscevano il mare, avevano costruito la nave e sapevano dove condurla erano stati lasciati a terra; a bordo restavano carte nautiche piene di promesse, mentre nessuno teneva il timone, semplicemente qualcuno a terra narrava la storia di rotte fantastiche. Il problema non è stabilire se un’azienda debba essere diretta da scienziati anziché da manager. Il problema è capire quale piano industriale potesse essere credibile dopo aver separato la struttura produttiva dalle competenze scientifiche che avevano generato i suoi principali prodotti. Nel comunicato celebrativo dell’ottobre 2025 si parlava di un “core team” completo, di nuovi vettori, di sei terapie da sviluppare e di una capacità che andava dalla ricerca alla produzione GMP. Poche settimane dopo emergeva pubblicamente che i programmi clinici erano fermi e che gli ideatori delle terapie erano stati esclusi. Nel luglio successivo la società è stata liquidata.