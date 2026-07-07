Nella caccia come nella sanità: basta con l’autonomia delle regioni

Nella provincia di Trento, su proposta dell’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, a partire dal 2027 sarà introdotta in via sperimentale la caccia di selezione del cinghiale praticabile con arco e frecce. Ora, se c’è una cosa che la storia ci insegna, è che le armi da fuoco sono di gran lunga più accurate e più efficaci nel procurare una morte rapida, rispetto all’arco e alle frecce; e spero che non si voglia invocare qui fuori luogo chissà quale altra tradizione millenaria del cavolo, quasi fosse un motivo valido, per praticare la caccia di selezione con un mezzo come l’arco. Uccidere con le frecce in modo rapido è molto più difficile, e anzi non è infrequente che un animale ferito si trascini a lungo nel dolore, morendo poi dissanguato, perché la precisione del tiro è ovviamente difficilmente raggiungibile; soprattutto, non si vede quale sia la ragione di una simile proposta, se non quella di provocare sofferenza e godere del sangue di un animale trafitto. Cosa c’entra con questa pratica la caccia di selezione e la sua necessità, e per quale motivo bisogna continuare ad introdurre con la scusa della selezione pratiche inumane e soprattutto – questo è l’aspetto più importante – di nessuna giustificazione scientifica ed ecologica?