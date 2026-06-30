Il presidente di Arci Caccia: “Schlein è una populista urbana. Bonelli è un ignorante. Il ddl? Insufficiente”

Chissà se Elly lo sa. Chissà se lo sa Bonelli. Ma i cacciatori di sinistra esistono (dal 1969) e sono furenti. Christian Maffei, presidente dell’Arci caccia, spara contro il Campo largo: “Il ddl caccia è deludente – dice – ma lo è ancor più questa sinistra ideologica, questa sinistra che ci tratta da nemici già consegnati all’altra parte politica”. Schlein e Conte lo chiamano, in effetti, “ddl sparatutto”. Chiediamo a Maffei cosa ne pensa. “Penso che persone del genere ignorino cos’è la caccia italiana. Non conoscono, o dimenticano, la legge 157 del 1992 per la quale, finalmente, veniva stabilito che dentro il sistema pubblico potessero cacciare non soltanto i ricchi, ma tutti. Per dirle quanto sono ignoranti, l’altro giorno ho visto, in un flash mob, Angelo Bonelli...”. E? “Il leader dei Verdi spezzava un fucile contro di noi”. E cos’ha pensato? “Che soltanto un’ignorante può pensare che un cacciatore italiano s’identifichi con un fucile e non, invece, con il proprio cane. Uno che compie un gesto del genere non ha capito chi siamo. Non ha capito, o non sa, che la caccia italiana ha il grande pregio di avere un rapporto neutro con le armi. Gli ambientalisti di sinistra soffocano le nostre tradizioni, perché non le conoscono”. Lei, comunque, vota per il Pd. “Sì. Il Pd è il mio partito”. La caccia non è di destra? “Nient’affatto. Ci chiamano lobby della caccia ma chissà perché, invece, le stesse regioni dove si caccia di più e meglio – Umbria, Marche, Emilia-Romagna e Toscana – sono state governate per cinquant’anni dal centrosinistra. La verità è che il mio partito, oggi, sbaglia tutto”.

Cosa rimprovera alla segretaria Schlein? “L’ideologia”. E da cosa dipende l’ideologia? “Dalla sua deriva populista”. Elly è una populista? “Sì. E le spiego perché”. Prego. “C’è uno scontro, nel nostro tempo, tra la cultura urbana e quella rurale. Ed è in virtù dei numeri che il Pd ha scelto di farsi votare dalla metropoli contro decine e decine di amministratori che invece vivono dall’altra parte del sistema. E che vorrebbero soluzioni diverse e più approfondite”. Bonelli è un finto ambientalista, Schlein è una donna di città... “E mi lasci aggiungere che il loro continuo richiamo alla Costituzione è ridicolo”. In effetti pare che il Colle guardi con circospezione, come la Commissione europea, al testo. “Tirare per la giacchetta il presidente Mattarella è un comportamento che mi delude come cittadino”.