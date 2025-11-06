Cattivi scienziati
Negli articoli scientifici il punto fondamentale è comunicare bene i numeri
Lo studio del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori è un lavoro ampio e merita perciò una comunicazione accurata. Un risultato buono, espresso insieme al suo margine di incertezza, è più forte della retorica di chi vuole i vaccini infallibili, ed è più solido delle convinzioni assolute di chi li rifiuta a priori
L’articolo del New England Journal of Medicine sui vaccini respiratori recentemente pubblicato è un lavoro di ampio respiro, ricco di dati e utile per aggiornare il quadro complessivo su efficacia e sicurezza dei vaccini contro Covid-19, influenza e virus respiratorio sinciziale (RSV). Proprio per questo, però, merita una comunicazione accurata.
Anche se gli stessi autori dichiarano limiti chiari - solo il dodici per cento degli studi inclusi è costituito da trial controllati, più della metà presenta un rischio di bias almeno moderato e non è stato applicato il metodo GRADE per valutare la qualità complessiva delle prove - i risultati di efficacia sono solidi. I vaccini a mRNA aggiornati riducono il rischio di ricovero per Covid-19 di circa la metà negli adulti e del 56 per cento negli anziani; nei soggetti immunocompromessi la protezione scende al 37 per cento. I vaccini antinfluenzali riducono i ricoveri del 60–70 per cento nei bambini e del 40–50 per cento negli adulti, e i nuovi vaccini o anticorpi contro RSV riducono fino all’80 per cento i ricoveri dei neonati, anche se per ora i dati coprono una sola stagione virale.
Il punto più delicato è l’interpretazione dei risultati di sicurezza, per esempio in gravidanza. Nei commenti che hanno seguito la pubblicazione, l’espressione “nessuna associazione” è stata spesso intesa come “associazione esclusa”. Ma nel linguaggio statistico questo non è corretto. Dire “nessuna associazione” non significa che il rischio sia stato escluso, ma che non è possibile, con le misure fatte, prendere decisioni attendibili circa la consistenza dell’effetto che si sta valutando, con il grado di significatività statistica prescelto. In altre parole, i dati disponibili non permettono di affermare se esista o meno un effetto, né di definirne con precisione la dimensione. È una formula tecnica che indica che, con le prove disponibili e con il grado di affidabilità ricercato, l’effetto non può essere determinato con sicurezza. Per capire bene questo punto, occorre chiarire che cosa rappresentano il p-value e il cosiddetto “intervallo di confidenza”. Quest’ultimo termine, per quanto tradizionale, può trarre in inganno, perché sembra alludere a un margine di fiducia personale. In realtà, nel caso che qui ci interessa, quello della valutazione della sicurezza di un trattamento, ciò che questo intervallo mostra è l’insieme dei valori del rischio relativo compatibili con i dati raccolti. Per questo oggi è più corretto parlare di intervallo di compatibilità: esso non misura la fiducia del ricercatore, ma la coerenza fra ipotesi di rischiosità e osservazioni.
Quando il rischio è, come in clinica, espresso da un rapporto — come rischio relativo (RR), odds ratio (OR) o hazard ratio (HR) — l’interpretazione del significato dell’intervallo di compatibilità segue una regola precisa. Se sta tutto sotto il valore 1, i dati sono compatibili esclusivamente con ipotesi di riduzione del rischio; se sta tutto sopra 1, con un aumento; se attraversa 1, significa che i dati sono compatibili sia con l’assenza di differenza fra chi è stato trattato e chi no, sia con la possibilità di una variazione del rischio (in positivo o in negativo) reale, ma comunque non dimostrata con il livello di affidabilità prescelto. Il p-value, a sua volta, misura quanto sarebbe probabile ottenere per puro caso effetti uguali o più estremi di quelli osservati se, in realtà, non vi fosse alcuna differenza tra i gruppi trattati e non trattati. Se è minore della soglia convenzionale di 0,05, i dati sono poco compatibili con l’ipotesi di assenza di effetto; se è maggiore, significa che, con quella soglia di affidabilità, non possiamo escludere che la differenza sia dovuta al caso. Ma questo non equivale a dire che l’effetto non esista: indica semplicemente che le evidenze non consentono, per ora, di stimarne con precisione l’ampiezza o la direzione.
Applichiamo queste considerazioni al lavoro del NEJM, per esempio nel caso della vaccinazione materna contro RSV con il vaccino RSVpreF. Per il parto pretermine, l’articolo riporta tre stime principali: un rischio relativo di 1,01 con intervallo di compatibilità da 0,89 a 1,15; un altro di 1,20 con intervallo 0,98–1,46; e un odds ratio di 1,03 con intervallo 0,55–1,93. Tutti attraversano il valore 1, e quindi i p-value sono superiori a 0,05. Con la soglia di affidabilità adottata, i dati non permettono di affermare che esista un aumento di rischio, ma neppure di escluderlo del tutto. Nel caso 1,20 (0,98–1,46), per esempio, i risultati sono compatibili tanto con nessuna differenza quanto con un aumento del rischio fino al 46%. “Nessuna associazione”, o anche “p non significativo”, dunque, non implicano che il rischio sia nullo, ma che i dati disponibili non consentono, con il livello di precisione statistica adottato, di prendere decisioni affidabili sulla consistenza dell’effetto che si sta indagando.
Lo stesso tipo di ragionamento vale per i vaccini a mRNA in gravidanza. Per l’aborto spontaneo, per esempio, gli odds ratio aggiustati sono vicini a 1, con intervalli ampi: uno studio riporta 0,97 (0,57–1,66), un altro 0,59 (0,29–1,19). Anche qui, gli intervalli attraversano 1, il che significa che i dati sono compatibili sia con nessuna differenza, sia con una piccola riduzione o un piccolo aumento del rischio. Per il parto pretermine, alcune stime restano sotto 1 con intervalli che non comprendono 1 (per esempio 0,7–0,8), suggerendo una possibile riduzione del rischio; altre, invece, includono 1 e quindi non permettono di concludere se l’effetto ci sia o meno. La stessa logica si applica alla co-somministrazione dei vaccini. La maggior parte degli studi mostra risposte immunitarie adeguate quando vaccini contro Covid-19, influenza e RSV vengono somministrati insieme; in alcuni casi, però, le analisi non riescono a dimostrare in modo netto che la risposta sia esattamente uguale a quella ottenuta somministrandoli separatamente. Anche qui, un p-value sopra 0,05 non significa che la risposta immunitaria combinata sia inferiore, ma solo che, con la soglia di affidabilità prescelta, i dati non bastano per dichiarare equivalenza completa. È un invito alla precisione delle parole, non un allarme sanitario.
Rimettendo tutto in prospettiva, il messaggio che emerge è chiaro: i vaccini respiratori riducono in modo consistente il rischio di malattia grave; in gravidanza non si osservano segnali solidi di rischio aumentato per gli esiti principali, e per alcuni vaccini si notano tendenze favorevoli, come una minore incidenza di parto pretermine. Tuttavia, per alcuni esiti e per alcune popolazioni gli intervalli di compatibilità restano ampi: piccoli aumenti o riduzioni del rischio non possono essere esclusi. La scienza, qui, non parla in bianco e nero: mostra ciò che appare probabile e ciò che resta da chiarire. Il punto non è usare questo studio per dire che “è tutto sicuro e la discussione è chiusa”, né per insinuare dubbi infondati. Il punto è comunicare bene i numeri. Un risultato buono, espresso insieme al suo margine di incertezza, è più convincente di qualunque certezza inventata. È più forte della retorica di chi vuole i vaccini infallibili, ed è infinitamente più solido delle convinzioni assolute di chi li rifiuta a priori.
Certo, qualcuno obietterà che questo linguaggio appartiene agli scienziati e che sui social o sui giornali servono messaggi “chiari”. Ma la chiarezza non nasce dalla semplificazione, se si perde la precisione, inducendo credenze non realistiche. Dire che un effetto non è dimostrato non è un modo per non prendere posizione, ma per prenderne una fondata sui dati. Non si tratta di prudenza né di ambiguità: è trasparenza. Comunicare che i risultati positivi parlano da soli, anche nel loro margine di incertezza, è più efficace di qualunque slogan, perché la ricerca non ha bisogno di urlare certezze per essere credibile, ma di dire la verità, intera e comprensibile. I vaccini meritano di essere difesi per quello che sono: strumenti che riducono davvero il rischio di ammalarsi gravemente, all’interno di margini di incertezza che la scienza misura e dichiara apertamente. Raccontarli così, con rigore e onestà, è il modo migliore per far parlare i dati da soli e per preservare ciò che davvero dà forza alla scienza: la trasparenza nel dire non solo ciò che sappiamo, ma anche quanto e fino a che punto lo sappiamo.
Tutto il contrario degli antivaccinismi che, senza metodo, gridano contro i vaccini ed agitano argomenti preconcetti, infondati, malformati o persino fraudolenti; vediamo, almeno noi, di non confonderci con loro.
Cattivi scienziati
L'IA che scioglie la plastica. Ecco l'enzima che “digerisce” il poliuretano
cattivi scienziati
La parola migrante evoca paura, ma la nostra esistenza è il risultato di un'antica catena di spostamenti
il nostro rapporto con la tecnologia