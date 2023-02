Il bizzarro sogno di un biochimico intrappolato in un mondo bio

Immaginate un mondo in cui le grottesche caricature della scienza invadono il linguaggio per rendersi attraenti davanti alle leggi del mercato. Forse non siamo poi così lontani

Stanotte non riuscivo a dormire.

Quando finalmente ho chiuso occhio, mi sono ritrovato in un sogno, uno di quelli che certamente non hanno nulla a che vedere con la realtà in cui viviamo, solidamente ancorata al pensiero razionale e scientifico e protetta dal senso critico.

Ma si sa, i sogni sono liberi e bizzarri, e questo è uno di quelli che val la pena di riportare; ero in un locale, tutto decorato di verde e pieno di prodotti con immagini leggiadre, fiori, foglie e profumi. In una luce soffusa, entrava una signora.

“Biongiorno!”

“Biongiorno, signora, come posso aiutarla?”

“Guardi, è da un po’ che mi sento – come dire? – poco bio-vitale. Ho bisogno di purificare il mio corpo”

“Niente di meglio che BioVitale-H2O®, allora! Acqua concentrata in acqua, la cui struttura cristallina è stata ripristinata mediante attivazione elettronica. Un’ampollina da 60 ml, 45 euro e potrà bio-ripararsi, bio-fortificarsi e bio-purificarsi!”

“Bio-purificarsi! Ecco, non avrebbe mica un prodotto bio-naturale per bio-purificare i miei capelli? Vorrei che la mia chioma avesse un aspetto sano e vitale, come il mio corpo bio-vitale grazie alla magnifica acqua concentrata che ha qua…”

“Bio-certo, come dicono i marchigiani! Abbiamo proprio quel che fa per lei: uno shampoo bio-naturale purificante, a soli 7 euro! E poi, visto che c’è: perché non anche un trattamento viso, ovviamente bio-naturale?”

“Bio-bene! Mi dia anche quello”

“Comunque, cara signora, forse lei si sente stanca?”

“Oh, sì, una stanchezza cronica”

“E allora, mi permetta di suggerirle qualcosa di olistico, quantistico e in grado di ripristinare l’equilibrio energetico suo caratteristico: una bella meta-terapia di biorisonanza quantistica per alleviare lo stress"

“Grazie! Avevo provato un olio bio-energetico, ma non ha funzionato… ma non sarà che devo anche cambiare alimentazione?”

“Bio-certo! Vede, qui abbiamo un’introduzione alla dieta bio-sofica; le dico già che, per esempio, potrebbe seguire qualche menu biosofico a base di uova; siccome poi il mattino si vede dal biongiorno, perché non si porta a casa questo ottimo lemon jogurt biongiorno?”

“Grazie, lei è un portento! Magari fossimo in Toscana, dove si praticano e sono apprezzate le discipline bionaturali! O in Lombardia, dove le discipline bio-naturali includono perfino la cinofilia etico bionaturale!”

“L’importante è mangiare bene, magari prodotti da agricoltura quantistica: così potrà essere certa della carica vitale del suo cibo"

“Va bene, terrò presente! Bye bye!”

Ora voi immaginate se tutto questo fosse vero. Perché non può essere vero, giusto? Perché un povero biochimico, come chi scrive, non può immaginare che le parole e i concetti della scienza siano estesi in grottesche caricature, che pervasivamente invadono il linguaggio al solo ed esclusivo scopo di accarezzare un’ignorante concezione vitalistica, in nome del mercato. Ditemi che è tutto falso, che è solo un sogno, ve ne prego.

Nota a margine: tutti i termini utilizzati per indicare prodotti o servizi si riferiscono a prodotti o servizi realmente in commercio.