La quarta ondata ci ricorda la differenza tra verità e scienza

E se il teatrino dei virologi e degli scienziati, piuttosto che uno spettacolo ridicolo, fosse la spia di una virtù italiana? Piccolo passo indietro, per poi arrivare al punto. Il piccolo passo indietro, necessario, non può che partire da qui: dal progressivo ingresso del nostro paese all’interno della quarta ondata pandemica. Una fase nuova, per certi versi inaspettata, che costringe diversi osservatori a fare i conti con un fenomeno culturale traumatico a cui l’Economist di questa settimana ha dedicato un editoriale molto interessante. Il tema è questo: la nostra nuova normalità non può prescindere dal fatto che l’imprevedibilità continuerà ancora a lungo a essere il motore delle nostre vite. L’imprevedibilità, naturalmente, è un concetto largo che riguarda prima di tutto la nostra economia, la nostra fiducia nel futuro, la nostra propensione al rischio, ma è un concetto che a ben vedere riguarda in modo specifico il nostro rapporto con quello che oggi è il vero termometro della nostra esistenza: la scienza e il nostro rapporto con gli scienziati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE