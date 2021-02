Tutto quello che sappiamo delle varianti del virus presenti in Italia

La variante inglese del coronavirus è già presente in Italia nel 17,8 per cento dei contagi in atto ma è prevedibile che nelle prossime settimane diventi dominante nello scenario italiano ed europeo. Di contro, la variante brasiliana e quella sudafricana hanno una distribuzione attualmente molto limitata sul territorio nazionale. Questo il quadro dell'attuale situazione epidemiologica fatto ieri dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. L'intensa circolazione della variante inglese è emersa da uno studio condotto la scorsa settimana da Istituto superiore di Sanità, Fondazione Bruno Kessler e Ministero della Salute.

