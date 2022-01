Il Green pass funziona: più vaccini, meno morti e più pil

Secondo uno studio sui dati di Italia, Francia e Germania le certificazioni Covid hanno avuto un impatto notevole. Da noi 10% in più di vaccinati, 9 mila ospedalizzati in meno, 1.300 morti evitati e 2 miliardi in più di crescita economica

In questi mesi ci sono state molte obiezioni al green pass da quando, il 22 luglio 2021, Mario Draghi ne annunciò l’introduzione. Che è punitivo, discriminatorio, incostituzionale e inefficace, sia dal punto di vista sanitario sia perché depressivo dell’economia. Le obiezioni valoriali, naturalmente, non possono essere risolte perché esprimono appunto punti di vista soggettivi. Ma quelle sull’efficacia stanno ottenendo una risposta sulla base dei dati: il green pass funziona: “Ha avuto un visibile e robusto effetto positivo sui tassi di vaccinazione, sui dati sanitari e sull’economia in Francia, Germania e Italia”. Sono le conclusioni di uno studio appena pubblicato in contemporanea dal think tank Bruegel e dal Conseil d’analyse économique, un organo indipendente che consiglia il primo ministro francese, dal titolo “The effect of Covid certificates on vaccine uptake, health outcomes and the economy”.