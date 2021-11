Da oggi a Milano torna l'obbligo di mascherina all'aperto. Ecco le altre città

Non solo Padova e Bologna, dove la misura è stata già adottata. Ora anche gli altri sindaci sono pronti a firmare le ordinanze per introdurre l'obbligo, a partire da Roma e Firenze

In tutta Italia fioccano nuove ordinanze che impongono l'obbligo di mascherina all'aperto. Segno che i sindaci, allertati dal peggioramento degli indicatori pandemici e dall'irruzione di una nuova variante, non vogliono lasciare nulla al caso e agire per tempo. Così da oggi l'obbligo torna a Milano, almeno nelle vie dello shopping, mentre la scorsa settimana era stata l'amministrazione di Padova a muoversi per prima. Adesso ci pensano anche a Roma, Firenze e nelle altre grandi città, soprattutto in previsione dello shopping natalizio. Con l'Anci che chiede al governo di imporre un obbligo generalizzato sin dall'entrata in vigore del certificato verde rafforzato. E lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza che accoglie favorevolmente quanto previsto dal sindaco Sala, sperando venga emulato dai colleghi in giro per l'Italia.

La lista delle città che hanno adottato ordinanze

Come abbiamo raccontato sul Foglio, tra i primi ad adottare l'obbligo di mascherina all'aperto all'interno del centro storico c'è stato il sindaco di Padova Sergio Giordani. Secondo cui, in caso di mancata decisione, si sarebbe rischiata "la serrata", improponibile in un periodo così decisivo per il commercio, a ridosso delle festività natalizie. A Milano l'obbligo varrà fino al 31 dicembre nelle zone più centrali della città (dalla zona del Castello sforzesco fino a San Babila). Il sindaco, Beppe Sala, quest'oggi ha chiarito di non ritenere necessaria un'estensione in altri luoghi del capoluogo meneghino. A Bergamo stessa misura, con validità fino al 1° gennaio, come deciso dal sindaco Giorgio Gori. Decisione speculare a quelle di Bologna, Trento, Aosta (dove però si applica solo nei weekend), Pesaro e in ultimo in alcuni dei comuni tra Brescia e l'hinterland. Anche a Monza, Venezia a Jesolo senza mascherina nei luoghi all'aperto si va incontro a sanzioni.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Roma e Firenze verso l'obbligo

Anche nella capitale ci si prepara all'emanazione di un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, che ha annunciato l'obbligo di mascherina in centro dal 6 dicembre, e cioè da quando entrerà in vigore il nuovo super green pass che distingue tra vaccinati e tamponati. Una decisione arrivata in seguito al monito lanciato ai sindaci e ai prefetti del Lazio da parte del governatore Zingaretti. Anche Firenze si appresta a fare la stessa cosa, come ha detto lo stesso sindaco Dario Nardella.