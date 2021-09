I vaccini per i paesi poveri ci sono già, grazie a Big Pharma

Ci sono dosi disponibili per tutti, anche con i brevetti. L’obiettivo del 40 per cento delle coperture vaccinali nei paesi poveri entro il 2021 è una possibilità concreta

Il G20 Salute appena conclusosi a Roma è culminato nella sottoscrizione di un documento di 33 punti in cui si rinnova l’impegno, già emerso nel recente Global Health Summit, di “aumentare e diversificare la capacità produttiva di vaccini globale, locale e regionale, sviluppando competenze per i paesi a reddito medio-basso”. L’obiettivo è quello di fornire così anche ai paesi più poveri quell’accesso ai vaccini che al momento è stato loro in gran parte negato. Basti considerare che nei paesi a basso reddito è stato completamente vaccinato meno del 2 per cento della popolazione adulta, rispetto al 50 per cento nei paesi ad alto reddito. Una disparità dovuta in larga parte a quella carenza di vaccini che ha caratterizzato i primi mesi di produzione e che, di conseguenza, ha penalizzato i paesi con meno risorse economiche e industriali.