"Vaccinare gli over 60 mancanti", dice Figliuolo alle regioni

Il generale ha firmato una lettera in cui invita a completare le somministrazioni agli over 60 ("mancano 2,8 milioni di persone"). Rilanciando una richiesta del Foglio

"Ho firmato una lettera per dire alle regioni di continuare a cercare in maniera attiva gli over 60 non ancora vaccinati, perché ad oggi ne mancano all'appello 2,8 milioni". Lo ha reso noto il generale Francesco Paolo Figliuolo. Come ha spiegato il commissario all'emergenza sanitaria, impegnato nel completamento della campagna vaccinale, "bisogna tenere presente che una fetta di questi per libera scelta rinunciano al vaccino, mentre altri non possono essere immunizzati per motivi sanitari".

Una presa di posizione che avviene a poche ore dall'invito che aveva fatto sul Foglio di oggi il direttore Claudio Cerasa. E cioè che il governo, dato l'alto numero di persone non ancora immunizzate nelle fasce anagrafiche più colpite dal Covid, si facesse garante di una strategia per incentivare alla vaccinazione dei cosiddetti "boh vax", che in queste settimane si sono mostrati poco convinti. Quella di Figliuolo è un'uscita che va esattamente in questa direzione. Chissà che adesso non si riesca a passare anche dalla fase delle raccomandazioni a quella degli incentivi veri. Per arrivare a intercettare nel più breve tempo possibile quei 2,8 milioni di persone.