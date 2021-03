I vaccinati e la vergogna del privilegio

Tocca convincere gli indecisi e tocca, prima ancora, capirli. Non li si può sbolognare, o sfottere, o mandare al diavolo, o costringerli. No, per carità: rispetto per le minoranze, ancorché rumorose. Noi dobbiamo capire se i laureati in cena fuori, nota lingua morta del 2019, non si fidano delle case farmaceutiche, dei dottori, della scienza, dell’aerosol, del governo, dell’Europa, della Nasa, dei giornali, e quindi preferiscono non vaccinarsi, e lo preferivano anche prima del blocco e sblocco di AstraZeneca – guazzabuglio che non ha aumentato granché gli sfiduciati: un sondaggio di Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera rileva che gli italiani che affermano di volersi vaccinare sono il 52 per cento, con un calo di 5 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa.

