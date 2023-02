La Patria e l'Europa. In Ucraina nazionalismo e liberalismo tornano amici

“Non c’è alternativa alla vittoria ucraina. Non c’è alternativa all’Ucraina nell’Unione europea. Non c’è alternativa all’Ucraina nella Nato. Non c’è alternativa alla nostra unità”, ha detto Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza lo scorso 17 febbraio. A inizio aprile del 2022, poco dopo il ritiro dei russi dall’assedio della capitale e la scoperta degli eccidi di Bucha, in un discorso il presidente ucraino disse: “Ora Kyiv è la capitale della democrazia globale, la capitale della lotta per la libertà per tutti nel continente europeo. E voglio ringraziare i nostri difensori per aver reso possibile tutto questo, per il fatto che le forze armate ucraine detengono la maggior parte delle aree in cui il nemico ha cercato di irrompere nel paese”.

